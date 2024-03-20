وكيل صحة سوهاج يحيل جميع العاملين بالشيخ زين الدين للتحقيق

أحال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج الطاقم الطبي الليلي بوحدة طب الأسرة بالشيخ زين الدين التابعة لمركز طهطا للتحقيق العاجل، وذلك لعدم التواجد و عدم الانضباط.

جاء ذلك خلال جولة مسائية مفاجئة أجراها وكيل وزارة الصحة يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي علي عدد من المنشآت الصحية لمتابعة سير العمل والانضباط بها وخاصة خلال الفترة المسائية.

كما تفقد وكيل صحة سوهاج مستشفتي رمد طهطا وحميات طهطا مشددًا علي ضرورة الانضباط وتقديم الخدمة بانتظام للمواطنين.

موجهًا الطب العلاجي بالمديرية بتشغيل و تقديم الخدمة الطبية بالمستشفتين علي مدار 24 ساعة، واتخاذ كافة الإجراءات لضمان استمرار حصول المواطنين للخدمة الطبية اللائقة.

وأكد وكيل صحة سوهاج علي المتابعة اليومية للمستشفيات وسير العمل بها.