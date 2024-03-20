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حريق فى إحدى عمارات وسط البلد.. تفاصيل 27 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة
الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

27 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة

بوابة الوفد الإلكترونية

استشهد 27 مواطنا على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية، قالت مصادر محلية إن 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات.

كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

الجريدة الورقية