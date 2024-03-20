27 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف طيران الاحتلال لقطاع غزة

استشهد 27 مواطنا على الأقل، وأصيب مواطنون آخرون في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء على منزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وحسب وكالة أنباء وفا الفلسطينية، قالت مصادر محلية إن 27 شهيدا، معظمهم من النازحين، ارتقوا بينما أصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة في قصف عنيف نفذه طيران الاحتلال على مخيم النصيرات.

كما ارتقى شهداء في قصف لطيران الاحتلال على منطقة السدرة بحي الدرج شرق مدينة غزة، تزامن مع قصف مدفعي على مناطق أخرى في المدينة وشمالها.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لبلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.