عاجل
عاجل.. المقاومة العراقية تقصف مطار بن جوريون الإسرائيلي
الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

اليوم العالمي لمتلازمة داون.. فرصة للتوعية بدور المصابين في المجتمع

اليوم العالمي لمتلازمة
اليوم العالمي لمتلازمة داون

اليوم العالمي لمتلازمة داون.. يحتفي العالم في الحادي والعشرين من مارس كل عام باليوم العالمي لمتلازمة داون وذلك لزيادة الوعي العام والدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون.

txt

متى تهدد وجبة الإفطار الصحة العامة؟

txt

وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة


متلازمة داون هي حالة جينية ناجمة عن زيادة اضافية في مادة الكروموسوم الصبغي 21 الذي يؤدي إلى الإعاقة الذهنية، حيث لا يُعرف حتى اليوم السبب وراء هذه الظاهرة.
ومتلازمة داون هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة عن مشكلة في الجينات تحدث في مرحلة  مبكرة ما قبل الولادة، حيث يكون أصحاب متلازمة داون ذوي ملامح مميزة في الوجه.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2011م هذا اليوم حيث يهدف إلى التوعية بمتلازمة (داون)، ودعم الأشخاص المصابين بها وعائلاتهم.
كما يُقدر عدد المصابين بمتلازمة داون بـ 1 من بين كل 1100 فرد، إلى 1 من بين كل 1000 فرد من الولادات الحية في جميع أنحاء العالم.
كما يعاني هؤلاء غالبًا من التخلف العقلي بدرجة معينة. وتتفاوت حدة علامات المرض من مريض إلى آخر، لكنها تترواح، بشكل عام، ما بين الخفيفة جدا والمتوسطة.
وأغلبية الذين يعانون من متلازمة داون يتميزون بملامح وجه مميزة، مثل الشكل الجانبي المسطح، الأذنين الصغيرتين، العينين المائلتين والفم الصغير، ورقبة،و يدين وساقين قصيرة.
الأعراض
ضعف في العضلات ومفاصل مرخية
 في مرحلة الطفولة المتأخرة يتحسن مستوى التوتر العضلي عادة.
نسبة الذكاء أقل من المعدل العام.
مشاكل في القلب
مشاكل في الأمعاء
مشاكل في الأذنين
مشاكل في التنفس
أهداف الاحتفال
التوعية بمتلازمة داون وكيفية حدوثها
التوعية بدور الأشخاص المصابين بمتلازمة داون في المجتمعات
تشجيع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون على الدراسة أو العمل

مواد متعلقة

الصحة العالمية: نتوقع تعرض أكثر من مليون شخص للمجاعة في غزة

وزير الصحة يبحث مع سفير إسبانيا توسيع التعاون في خدمات زراعة الأعضاء ونقل الدم

مستشفى غزة الأوروبي: استهداف الاحتلال لمجمع الشفاء يؤثر سلبًا على قطاع الصحة

الصحة تطلق فعاليات البرنامج التدريبي "مجتمع صحي آمن رقميًا"

بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الصحة والأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

وزير الصحة يهنئ شريف وديع بتكليفه رئيسا لمجلس أخلاقيات البحوث الطبية

الغندور يستقبل وفد من منظمة الصحة العالمية
الجريدة الورقية