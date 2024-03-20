اليوم العالمي لمتلازمة داون.. فرصة للتوعية بدور المصابين في المجتمع

اليوم العالمي لمتلازمة داون.. يحتفي العالم في الحادي والعشرين من مارس كل عام باليوم العالمي لمتلازمة داون وذلك لزيادة الوعي العام والدفاع عن حقوق الاندماج والرفاهية من ذوي متلازمة داون.



متلازمة داون هي حالة جينية ناجمة عن زيادة اضافية في مادة الكروموسوم الصبغي 21 الذي يؤدي إلى الإعاقة الذهنية، حيث لا يُعرف حتى اليوم السبب وراء هذه الظاهرة.

ومتلازمة داون هي مجموعة من الصفات الجسدية والنفسية الناتجة عن مشكلة في الجينات تحدث في مرحلة مبكرة ما قبل الولادة، حيث يكون أصحاب متلازمة داون ذوي ملامح مميزة في الوجه.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 2011م هذا اليوم حيث يهدف إلى التوعية بمتلازمة (داون)، ودعم الأشخاص المصابين بها وعائلاتهم.

كما يُقدر عدد المصابين بمتلازمة داون بـ 1 من بين كل 1100 فرد، إلى 1 من بين كل 1000 فرد من الولادات الحية في جميع أنحاء العالم.

كما يعاني هؤلاء غالبًا من التخلف العقلي بدرجة معينة. وتتفاوت حدة علامات المرض من مريض إلى آخر، لكنها تترواح، بشكل عام، ما بين الخفيفة جدا والمتوسطة.

وأغلبية الذين يعانون من متلازمة داون يتميزون بملامح وجه مميزة، مثل الشكل الجانبي المسطح، الأذنين الصغيرتين، العينين المائلتين والفم الصغير، ورقبة،و يدين وساقين قصيرة.

الأعراض

ضعف في العضلات ومفاصل مرخية

في مرحلة الطفولة المتأخرة يتحسن مستوى التوتر العضلي عادة.

نسبة الذكاء أقل من المعدل العام.

مشاكل في القلب

مشاكل في الأمعاء

مشاكل في الأذنين

مشاكل في التنفس

أهداف الاحتفال

التوعية بمتلازمة داون وكيفية حدوثها

التوعية بدور الأشخاص المصابين بمتلازمة داون في المجتمعات

تشجيع الأشخاص المصابين بمتلازمة داون على الدراسة أو العمل