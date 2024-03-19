متى تهدد وجبة الإفطار الصحة العامة؟

في تحذير عاجل من العلماء بعد دراسات عدة، قد يسبب تناول وجبة الإفطار في وقت متأخر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة وعلى رأسهم داء السكري من النوع 2.



عواقب الافطار في وقت متأخر

ووفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس" البريطاني، ان تناول الإفطار بعد الساعة 9 صباحًا يعرضك للاصابة بالسكري، كما أن تناول العشاء بعد الساعة العاشرة زاد من خطر الإصابة بالنوع الثاني منه

ومن المعروف أن تخطي وجبة الإفطار يؤثر على التحكم في الجلوكوز والدهون، وكذلك مستويات الأنسولين، وهذا يتفق مع تحليلين استنتجا أن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري.



نحن نعلم أن توقيت الوجبة يلعب دورا رئيسيا في تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية والتحكم في الجلوكوز والدهون، لكن القليل من الدراسات قد بحثت في العلاقة بين توقيت الوجبة أو الصيام ومرض السكري من النوع الثاني".



يرتبط مرض السكري من النوع 2 بالعديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل، بما في ذلك النظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني والتدخين،

يُذكر. ايضا أن الصيام لفترات طويلة قد يكون مفيدا إذا تناول الأفراد وجبة الإفطار قبل الساعة 8 صباحا وعشاء مبكر، كما أشارت إلى أن الوجبة الأولى قبل الساعة الثامنة صباحا والوجبة الأخيرة قبل الساعة السابعة مساء قد تساعد في تقليل الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.