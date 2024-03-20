ظواهر جوية مرتبطة بفصل الربيع.. تعرف عليها

الاعتدال الربيعي.. يبدأ الاعتدال الربيعي اليوم الأربعاء 20 مارس، ليعلن بداية فصل الربيع فلكيًا، حيث تشرق الشمس من نقطة الشرق تمامًا وتغرب في نقطة الغرب تمامًا وتتعامد أشعتها على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبًا.



الربيع فصل انتقالي

ويعد الربيع الذي يستمر لمدة 3 شهور حتى 20 يونيو المقبل فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.

ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.

ظواهر جوية مرتبطة بفصل الربيع

يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة فعلى الرغم من اعتدال حالة الجو به، إلا أنه يشهد أحيانًا الفصول الأربعة في اليوم الواحد.

منخفض السودان الموسمي

وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية

رياح الخماسين

تعد رياح الخماسين من أشهر الظواهر الجوية المرتبطة بفصل الربيع حيث تتأثر البلاد برياح الخماسين والمنخفضات الصحراوية المصاحبة للأتربة والكتل الهوائية الصحراوية والمنخفض الخماسيني الموجود في الصحراء الغربية.

انقلاب حراري

كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد.