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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

ظواهر جوية مرتبطة بفصل الربيع.. تعرف عليها

فصل الربيع
فصل الربيع

الاعتدال الربيعي.. يبدأ الاعتدال الربيعي اليوم الأربعاء 20 مارس، ليعلن بداية فصل الربيع فلكيًا، حيث تشرق الشمس من نقطة الشرق تمامًا وتغرب في نقطة الغرب تمامًا وتتعامد أشعتها على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي الساقط على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها ١٢ ساعة تقريبًا.

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موعد تحسن حالة الجو وبداية فصل الربيع

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وداعًا للشتاء.. 3 أيام فقط تفصلنا عن بدء الربيع


الربيع فصل انتقالي

 ويعد الربيع الذي يستمر لمدة 3 شهور حتى 20 يونيو المقبل فصل انتقالي ينقلنا من برودة وأمطار فصل الشتاء إلى حرارة ورطوبة فصل الصيف.
ويتسم فصل الربيع بالاعتدال في درجات الحرارة في بعض الأحيان.
ظواهر جوية مرتبطة بفصل الربيع
يشهد فصل الربيع تقلبات جوية حادة وسريعة فعلى الرغم من اعتدال حالة الجو به، إلا أنه يشهد أحيانًا الفصول الأربعة في اليوم الواحد.
منخفض السودان الموسمي
وينشط منخفض البحر الأحمر "السودان الموسمي"، ويؤثر على جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، ويؤدي لسقوط أمطار تصل لحد السيول على المناطق الجبلية
رياح الخماسين
تعد رياح الخماسين من أشهر الظواهر الجوية المرتبطة بفصل الربيع حيث تتأثر البلاد برياح الخماسين والمنخفضات الصحراوية المصاحبة للأتربة والكتل الهوائية الصحراوية والمنخفض الخماسيني الموجود في الصحراء الغربية.

انقلاب حراري
كما يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويؤدي إلى سقوط أمطار متفاوتة على مناطق من شمال البلاد.

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