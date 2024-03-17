وداعًا للشتاء.. 3 أيام فقط تفصلنا عن بدء الربيع

يوم الأربعاء المقبل، في 20 مارس 2024، سيكون بداية فصل الربيع في مصر، وسيبدأ الربيع في الساعة الخامسة و8 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، و الفصل سيستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، حتى يحل فصل الصيف في 20 يونيو القادم.

فصل الربيع

من الناحية المناخية، من المتوقع أن يشهد النصف الأول من فصل الربيع حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة بسبب بعض المنخفضات الجوية. قد يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع فرص لسقوط أمطار متفرقة، خاصة في شمال البلاد وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد التي تتأثر بمنخفض السودان الموسمي في فصل الربيع.

رياح الخماسين، الرياح الجافة والحارة التي تأتي من الصحراء الكبرى، ستكون نشطة في فصل الربيع. هذه الرياح تحمل آلاف الأطنان من الرمال وتؤثر على مدى الرؤية بشكل واسع. يُعتقد أن هذه التقلبات الجوية ستستمر حتى موعد شم النسيم، حيث يبدأ الطقس بالاستقرار وتقل فرص سقوط الأمطار وتزداد البرودة الشديدة.

شم النسيم

موعد شم النسيم في مصر لهذا العام سيكون يوم 6 مايو، حيث يحتفل المصريون ببداية الربيع بالخروج للتنزه وتناول البيض الملون والفسيخ والرنجة. يُعتبر شم النسيم عيدًا مصريًا قديمًا يعود إلى حوالي 4700 عام قبل الميلاد. كان الإنسان المصري القديم يعتبر فصل الربيع بداية للحياة بسبب تفتح الزهور وخروج الزرع من الأرض.