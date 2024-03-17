الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وداعًا للشتاء.. 3 أيام فقط تفصلنا عن بدء الربيع

فصل الربيع
فصل الربيع

يوم الأربعاء المقبل، في 20 مارس 2024، سيكون بداية فصل الربيع في مصر، وسيبدأ الربيع في الساعة الخامسة و8 دقائق صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، و الفصل سيستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة، حتى يحل فصل الصيف في 20 يونيو القادم.

فصل الربيع

من الناحية المناخية، من المتوقع أن يشهد النصف الأول من فصل الربيع حالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة بسبب بعض المنخفضات الجوية. قد يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة مع فرص لسقوط أمطار متفرقة، خاصة في شمال البلاد وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد التي تتأثر بمنخفض السودان الموسمي في فصل الربيع.

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حالة الطقس.. الإسماعيلية تتعرض لرياح مثيرة للأتربة

رياح الخماسين، الرياح الجافة والحارة التي تأتي من الصحراء الكبرى، ستكون نشطة في فصل الربيع. هذه الرياح تحمل آلاف الأطنان من الرمال وتؤثر على مدى الرؤية بشكل واسع. يُعتقد أن هذه التقلبات الجوية ستستمر حتى موعد شم النسيم، حيث يبدأ الطقس بالاستقرار وتقل فرص سقوط الأمطار وتزداد البرودة الشديدة.

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سابع أيام رمضان.. حالة الطقس المتوقعة غدا

 شم النسيم

موعد شم النسيم في مصر لهذا العام سيكون يوم 6 مايو، حيث يحتفل المصريون ببداية الربيع بالخروج للتنزه وتناول البيض الملون والفسيخ والرنجة. يُعتبر شم النسيم عيدًا مصريًا قديمًا يعود إلى حوالي 4700 عام قبل الميلاد. كان الإنسان المصري القديم يعتبر فصل الربيع بداية للحياة بسبب تفتح الزهور وخروج الزرع من الأرض.

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