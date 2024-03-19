موعد تحسن حالة الجو وبداية فصل الربيع

تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية على مدار الأيام القليلة الماضية بين الارتفاع والانخفاض المفاجئ في درجات الحرارة.



ويبحث عاشقو فصل الربيع عن موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا، وتحسن حالة الجو، حتى يستقبلوا فصل الربيع بطقسه المعتدل.



موعد انتهاء فصل الشتاء



وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن رسميًا انتهاء فصل الشتاء يكون في الـ20 من مارس 2024، حيث يبدأ بعده فصل الربيع في الـ21 من الشهر ذاته وينتهي في الـ20 من يونيو 2024.

وتابعت أنه تودع بذلك مصر والبلاد الواقعة بالنصف الشمالي للكرة الأرضية فصل الشتاء جغرافيًا وفلكيًا.

ويشير هذا الحدث باسم الاعتدال الربيعي، حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء، ما يُؤدي إلى تساوي ساعات النهار والليل في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يستمر فصل الربيع لمدة 92 يومًا و17 ساعة و44 دقيقة.

تقلبات جوية متكررة خلال فصل الربيع



وبحسب الهيئة العامة للأرصاد فإنّه بداية من يوم 20 مارس الذي يوافق بداية فصل الربيع وحتى يوم 24 من الشهر ذاته، تشهد البلاد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وتكون الظاهرة الجوية المؤثرة هي شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.