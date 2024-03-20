6 أشهر.. الحكومة تمد فترة توفيق أوضاع الأجانب بمصر

بعد تخفيف إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، قررت الحكومة المصرية تمديد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية لمدة 6 أشهر إضافية.

جاء القرار لتتسنى تسوية أوضاع شريحة جديدة من الأجانب المستهدفين من قرار رئيس مجلس الوزراء، الصادر خلال عام 2023، والخاص بهذا الشأن.

يذكر أن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد أصدر قراراً في نهاية أغسطس الماضي، بإلزام الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي.

ومن جانبها، طالبت وزارة الداخلية في يناير الماضي، الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية بسرعة تقنين الأوضاع وتوفيق الإقامة داخل البلاد.

يشار إلى أن مصر كانت قد خففت إجراءات منح الإقامة للأجانب على أراضيها، حيث أصدرت وزارة الداخلية المصرية، في مايو الماضي، قراراً تضمَّن تسهيلات على الإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة.

وجاء من بين تلك التسهيلات: