الأربعاء 20 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته للقاء الإمارات في بطولة غرب آسيا

مران المنتخب الأولمبي
مران المنتخب الأولمبي

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته فى مدينة الاحساء استعدادا لنظيره الإماراتى غدا الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى ببطولة غرب آسيا ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

txt

بعثة المنتخب الأولمبي تتجه إلى السعودية استعدادا للمشاركة ببطولة غرب آسيا الودية

وحرص ميكالى المدير الفني للمنتخب على مراجعة الخطة واستقر على التشكيل المنتظر أن يبدأ به اللقاء.

وفى المؤتمر الفني للمباراة قال ميكالي إن المشاركة فى بطولة غرب آسيا خطوة كبيرة على طريق الاستعداد للأولمبياد وفرصة الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

هذا وقد أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن خوض مصر المباراة بالزى الرسمي: الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الاسود بينما يلعب الإمارات باللون الأبيض كاملا.

 

الجريدة الورقية