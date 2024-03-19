المنتخب الأولمبي يختتم تدريباته للقاء الإمارات في بطولة غرب آسيا

اختتم المنتخب الأوليمبي تدريباته فى مدينة الاحساء استعدادا لنظيره الإماراتى غدا الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة فى الجولة الأولى ببطولة غرب آسيا ضمن استعدادات المنتخب لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وحرص ميكالى المدير الفني للمنتخب على مراجعة الخطة واستقر على التشكيل المنتظر أن يبدأ به اللقاء.

وفى المؤتمر الفني للمباراة قال ميكالي إن المشاركة فى بطولة غرب آسيا خطوة كبيرة على طريق الاستعداد للأولمبياد وفرصة الاحتكاك بمدارس كروية متنوعة.

هذا وقد أسفر الاجتماع الفني للمباراة عن خوض مصر المباراة بالزى الرسمي: الفانلة الحمراء والشورت الأبيض والجورب الاسود بينما يلعب الإمارات باللون الأبيض كاملا.