منتخب تونس: علي معلول لم يعتزل دوليا وغيابه عن المعسكر جاء بعد تنسيق مع المدرب

أكد قيس رقاز، المتحدث الإعلامي لمنتخب تونس، أن بطولة كأس عاصمة مصر الودية فرصة لنسور قرطاج لاعادة ثقة الجماهير بعد أمم إفريقيا.

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وقال قيس خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الماتش الذي يقدم هو الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "البطولة الودية فرصة لمنتخب تونس بقيادة فنية جديدة لتجربة العناصر الجديدة والتأكيد على أن المنتخب ليس حكرا على أسماء بعينها".

وتابع: "هناك ظروف صحية تسببت في غياب عدد من اللاعبين للإصابات، كما أن مباريات إفريقيا قريبة من البطولة لذلك يصعب انتهاء البطولة ثم يلتحق بناديه لخوض منافسات ربع النهائي".

وأضاف: "في الحالتين هذا تمثيل لراية تونس لذلك حدث تنسيق بين المنتخب والترجي لإعفاء ثلاثي الفريق من خوض البطولة الودية".

وعن معلول: "لا يمكن التشكيك في قيمة معلول فنيا ورياضيا وانسانيا، لديه خبرة كبيرة وحدث تنسيق بينه وبين المدرب لكي يحصل على راحة ويعود بمعسكر يونيو".

وأوضح: "هناك تواصل دائم بين معلول ومدرب المنتخب ومتابعة يومية له، كما أنه لم يعتزل دوليا وبالتالي مازال على ذمة المنتخب".



وأتم: "لعبنا من قبل أمام كرواتيا وفزنا عليهم، ورسالة منتصر الوحيشي المدير الفني للاعبين أنه لابد أن نعتبرها مواجهة رسمية ونحافظ على حظوظنا".