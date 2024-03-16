انقسام في القلعة الحمراء بسبب "معلول"

توصل مسؤولو الأهلي لاتفاق لتجديد عقد طاهر محمد طاهر جناح الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل في بداية حملة القلعة الحمراء لتجديد عقود لاعبي الفريق بعد الاتفاق المبدئي مع محمد الشناوي حارس المرمى الذي ينتهي أيضاً الموسم المقبل.

واستقر مسؤولو الأهلي على رفع راتب مروان عطية لاعب وسط الفريق الأحمر وزيادة قيمة راتبه السنوي خاصة أن اللاعب حجز مقعده في تشكيلة الأهلي منذ انضمامه للفريق في يناير 2023 قادماً من الاتحاد وأصبح أحد العناصر الدولية.

في الوقت الذي يسود الانقسام داخل الأهلي حول مستقبل التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي ولم يجدد بشكل رسمي حتى الآن.

وتمسك معلول بالحصول على أعلى راتب سنوي داخل الفريق ما يتخطى 1.5 دولار ما يتقاضاه حالياً أنتوني موديست مهاجم الفريق بجانب رفضه الحصول على جزء من راتبه السنوي بالجنيه المصري وطلبه التعاقد لمدة موسمين قادمين وليس موسم واحد.

وتتجه النية داخل الأهلي لحسم ملف التفاوض مع معلول خلال الأيام القليلة القادمة خاصة أن اللاعب حال عدم تجديد عقده سيرحل عقب نهاية دوري أبطال افريقيا وقد لا يستمر لنهاية الموسم حال توقيعه لفريق جديد.

وطلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التجديد لمعلول لموسم واحد على الأقل خاصة أنه لم يجد البديل المثالي بعد للاعب التونسي رغم التعاقد مع عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر وعودة محمد شكري ظهير أيسر سيراميكا كليوباترا في الموسم الجديد.

في الوقت الذي يخوض الفريق تدريباته اليوم السبت بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة وعقد كولر جلسة مطولة مع لاعبيه من أجل الحديث عن أهمية لقاء سيمبا التنزاني في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا خاصة أن الفريق يطمع في الحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا.