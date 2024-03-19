ناقد رياضي: هناك حالة غموض عن علاقة صلاح الحالية بجهاز المنتخب

قال الناقد الرياضي احمد الخضري انه هناك حالة من عدم الشفافية من مسؤولي اتحاد الكرة عن العلاقة الحالية بين محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي وجهاز المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن.

وأتم خلال تصريحاته "بالتأكيد هناك حالة سوء تفاهم بين حسام حسن وصلاح، وكان يجب انهاء الأزمة منذ أول يوم من إعلان توليه قيادة المنتخب الوطني، ولكننا كالعادة تركنا المشكلة ولم نقم بحلها، وهناك حالة من عدم الصراحة من المسئولين، وكان عليهم الاعلان عن عدم رغبة اللاعب في الانضمام لمعسكر المنتخب، رغم انه اصبح يشارك بصفة مستمرة مع ليفربول".

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي انطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.