قبل صدام طاجيكستان.. أرقام مانشيني مع منتخب السعودية

يستعد منتخب السعودية بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، لمواجهة قوية مع منتخب طاجيكستان ، ضمن مباريات الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026.

جدير بالذكر ان منتخب السعودية يقع في صدارة المجموعة السابعة من التصفيات برصيد 6 نقاط، من فوزين على باكستان والأردن.



وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين المنتخب السعودي أمام طاجيكستان على ملعب الأول بارك في العاشرة مساء يوم 21 من شهر مارس الجاري، على أرضية ملعب الأول بارك، وتقام مباراة الإياب بين المنتخب السعودي أمام طاجيكستان، يوم 26 من شهر مارس الجاري، على أرضية الملعب المركزي، بدوشنبيه.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية، إن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني قاد الأخضر في 10 مباريات، نجح في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وتلقى الأخضر الهزيمة في 3 مباريات، وجاءت النتيجة الأكبر للصقور مع الإيطالي روبرتو مانشيني في مباراة بنتيجة أربعة أهداف دون رد، فيما ودع الأخضر بطولة كأس أسيا الماضية، من الدور ربع النهائي من المسابقة، بعد الخروج بركلات الجزاء الترجيحية أمام كوريا الجنوبية.

