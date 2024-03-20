طريقة عمل تشيز كيك بلوبيري.. يقوي العظام ويمنع الشيخوخة

تشيز كيك بلوبيري من الحلويات السهلة التي يمكنك إعدادها كحلوى رمضانية مختلفة وشهية، وفيما يلي نقدم لك طريقة عملها بالخطوات.

تشيز كيك بلوبيري

طريقة تشيز كيك بلوبيري

المقادير

- بسكويت دايجستف : علبتين (بسكويت القمح / علب صغيرة الحجم)

- الزبدة : ربع كوب (بديل الزبدة المخفف)

- الفانيليا : 2 ملعقة صغيرة

- البلوبري : كوب (طازج)

- صبغة طعام : نصف ملعقة صغيرة (زرقاء)

- سكر : 3 ملاعق كبيرة (سكر الدايت / فركتوز)

- لبن زبادي : كوب (منزوع أو قليل الدسم)

- البيض : 4 حبات

- جبن قريش : 3 أكواب ونصف

طريقة التحضير

كسري البسكويت في الخلاط مع بديل الزبدة، ثم رصي البسكويت جيداً في قوالب تشيز كيك الخاصة بالفرن، وأدخليها إلى الفرن لمدة 5 دقائق.

اخفقي البيض مع الفانيلا، ثم أضيفي السكر والجبنة وصبغة الطعام واللبن، واسكبي الخليط فوق البسكويت، وأدخلي القوالب للفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة.

أخرجي القوالب من الفرن، واتركيها حتى تبرد، ثم أدخليها الثلاجة.

زيني وجهها بحبات البلوبيري.

فوائد البلوبيري

يساعد على إنقاص الوزن

يحتوي التوت الأسود على نسبة منخفضة من السكر وغني بالألياف والفيتامينات K و B المركب ، مما يساهم في تناول الطعام الصحي وتعزيز فقدان الوزن، كما أنه يحتوي على قدرة عالية على إدرار البول ويساعد على تنظيم العبور المعوي.

يساعد في التهاب الحلق

بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والمستويات العالية من فيتامين سي ، تحمينا الفاكهة من الأمراض المعدية، ويعتبر التوت الأسود أيضًا أحد مضادات الأكسدة القوية لأجسامنا.

يمنع الشيخوخة

غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات A و E ، فهو يمنع الشيخوخة ويقي من السرطان والأمراض العصبية والالتهابات وكذلك الالتهابات البكتيرية.

يقوي العظام

يحتوي بلاك بيري على الحديد وفيتامين ك والكالسيوم، وهي عناصر ضرورية لتجديد أنسجة العظام، وإذا تم تناوله بانتظام فإنه يساعد على منع هشاشة العظام والتآكل الطبيعي للعظام ، بسبب الشيخوخة.

جيد للعين

مع مرور السنين ، تعاني شبكية العين أيضًا من تأثير الجذور الحرة، وفي هذه الحالة ، تعمل الكاروتينات الموجودة في البلاك بيري على تحسين البصر وتساعد على منع الأمراض ، مثل إعتام عدسة العين.