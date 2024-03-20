مسلسل لحظة غضب| ظهور الزوج المقتول في الحلقة العاشرة

تشهد الحلقة العاشرة من مسلسل لحظة غضب محاولات مصطفى “محمد شاهين” في الوصول لأخيه من خلال زوجته الثانية فيحضرها إلى منزله.

تنصح زوجة محمد فراج الثانية شقيقه مصطفى بمحاولة معرفة مكانه من خلال زوجته يمنى فمن المؤكد أنها تعلم أي تفصيلة تقودنا لطريقه.

ويأتي ظهور زوج ناردين فرج المقتول ليقلب الموازين في الحلقة، حيث كانت قد تخلصت منه بوضع السم له في الطعام نتيجة معاملته الوحشية معها .

تستمر صبا في التواصل مع آسر وانتظار أوامره الجديدة من أجل الحصول على الفيديو الخاص بقتلها لزوجها.

تقوم صبا مبارك بدور "طباخة" في أحد المطاعم الشهيرة، ويصيبها نوبات من الغضب والقلق بعد اختفاء زوجها، وتظل طوال حلقات المسلسل تبحث عنه مع أسرتها وأصدقائها، وينتابها نوبات غضب فجأة توقف سير حياتها الطبيعية.

نشاهد خلال حلقات المسلسل شكل الحياة مع نوبات الغضب والقلق وكيفية السيطرة عليها لمتابعة الحياة بشكل طبيعي، وتأثيرها السلبي أذا تركناها دون علاج أو تحكم.

كما تم إدخال عنصر الطبخ وتأثيره في التأثير الإيجابي على الصحة النفسية، وممارسة الهوايات المفضلة بوجه عام يقلل كثيرًا من نوبات القلق والغضب.

سردت الدقائق الأولى من حلقات مسلسل لحظة غضب الحياة الروتينية بين صبا وفراج وكيفية تعامله معها بقسوة وكلمات جمدّت الحياة بينهما وجعلتها ثقيلة على الروح، لكن أما شخصية صبا الضعيفة وقلة ثقتها بنفسها ورضاها بأقل الأشياء استمر فراج في تسلطه وقوته الشرسة في هدم كل جميل لديها إلى أن حان الوقت بإنهاء كل ذلك، وقتلته دون قصد.

ارتبكت صبا بمشاهدة زوجها جثة هامدة لاحراك لها ولم يسعفها الوقت في انقاذه، فكان بانتظارها احتفال بسيط بعيد ميلادها مع أقارب زوجها، في تلك اللحظة كان يجب عليها اخفاء جثمانه بالكامل حتى انتهاء الاحتفال .

وبالفعل استطاعت صبا إخفاء جثة محمد فراج في خزانة المطبخ، وبالطبع كانت تصرفاتها مريبة طوال الاحتفال، خائفة مرتجفة الأطراف قلقة جدًا تدور حول نفسها وحول أقارب زوجها حتى لاتنكشف جريمتها التي لم تصدق أبدًا انها فعلتها.



أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل "لحظة غضب" يتكون من 15 حلقة محمد شاهين، علي قاسم، وسارة عبد الرحمن، محمد شاهين، ونادرين فرج، من تأليف مهاب طارق، إخراج عبد العزيز النجار.