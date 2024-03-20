حركة فتح: نتنياهو يقود حرب تجويع ضد الفلسطينيين في غزة (فيديو)

قال عبد الفتاح دولة المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن هناك عدوان موازي لا يقل ضراوة عما يحدث في غزة والقدس، حيث يوجد 13 شهيدا في السجون الإسرائيلية، وممارسات تعود للعصر الحجري.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية": نيتنياهو يريد الإبقاء على وجوده على حساب الدم الفلسطيني وحرب التجويع وتصفية القضية الفلسطينية، وإطالة عمر الحرب في غزة.

وتابع المتحدث باسم حركة فتح :"ندفع من دمنا ثمنًا كبيرًا نتيجة هذه التجاذبات الحادثة، ومخطط الاستيطان والتهجير الذي وضع لاستهداف القضية الفلسطينية".

مشاريع نيتيناهو هدفها تصفية القضية الفلسطينية وتوسيع الاستيطان

وأشار إلى أن مشاريع نيتيناهو هدفها تصفية القضية الفلسطينية وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة بشكل يومي ومستمر، وتغيير المعالم والحقائق الزمنية، وبالتالي هذه الحكومة تشكل خطر كبير على المنطقة، ولكن العالم وأمريكا يتعاملون مع الشعب الفلسطيني على أنه أكثر تطرفًا.