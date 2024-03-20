لابورتا يضع شرط وحيد لإستمرار تشافي مع برشلونة

يستعد خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني لإتخاذ قرار مثير بشأن مستقبل تشافي هيرنانديز المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم.

وسبق وأن قرر تشافي الرحيل عن صفوف فريق البلوجرانا مع نهاية الموسم الرياضي الجاري 2023-2024، وجاء ذلك على خلفية المستوى المتذبذب الذي يقدمه البارسا.

وبحسب ما كشفته صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن النادي الكتالوني قام بتجميد قراره بشأن اختيار المدرب البديل، وذلك بسبب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وأكدت الصحيفة، أن لابورتا أكد أنه في حال تأهل البلوجرانا لدور نصف النهائي من التشامبيونز ليج، سوف يحاول إقناع المدرب الإسباني بالاستمرار في منصبه.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة من العيار الثقيل ضد نادي باريس سان جيرمان في إطار منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، موسم 2023/24.