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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المغتربون المصريون

تصل للعقوبة.. تفاصيل مهلة مخالفي قانون الإقامة بالكويت لتعديل أوضاعهم بعد دفع الغرامة

مخالفي الإقامة بالكويت
مخالفي الإقامة بالكويت

قررت وزارة الداخلية الكويتية منح مهلة لمخالفي قانون الإقامة لتعديل أوضاعهم بعد دفع غرامات المخالفة، أو مغادرة البلاد من دون دفعها، اعتباراً من 17 الجاري حتى 17 يونيو المقبل.

 

وأوضحت الداخلية الكويتية في بيان لها، أن الأشخاص الذين لا يستطيعون دفع الغرامة أو تعديل أوضاعهم، يمكنهم المغادرة من أي منفذ من المنافذ المخصصة لذلك، دون الدفع، مع السماح لهم بالعودة مرة أخرى بإجراءات جديدة، في وقت يُسمح للمخالفين بتعديل أوضاعهم، بعد دفع الغرامة وبما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.

 

وأضافت أن مخالفي الإقامة الذين لم يعدّلوا أوضاعهم أو يغادروا البلاد خلال المهلة المذكورة، ستوقّع عليهم العقوبات المقررة قانوناً، ولن يتم الترخيص لهم بالإقامة، وسيبعدون عن البلاد، بلا عودة، داعية المخالفين الذين لديهم عوائق إدارية أو قضائية إلى التقدم لإدارة شؤون الإقامة لبحث توافر اشتراطات الحصول على الإقامة، وفقاً للأحكام والقواعد القانونية.

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