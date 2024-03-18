ناقد رياضي : حالة أحمد رفعت جرس إنذار للكرة المصرية

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن هناك إجراءات طبية لابد أن تكون متوفرة في الملاعب المصرية، وأن يكون هناك اشتراطات خاصة من جانب اللجان الطبية بالاتحادات، مشيرا إلى أنه حال عدم وجود عربة اسعاف في الملعب يتم الغاء المباريات.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc:في الساعات الأولى من صباح اليوم الانين "حالة أحمد رفعت جرس انذار، ولابد من وجود أجهزة طبية في الملاعب، وأن يكون هناك دورات طبية لرؤوساء الأجهزة الطبية في الأندية، ويكون هناك مقترحات خاصة لتطوير الجانب الطبي للأندية المصرية، وأن يتم تفعيل دور اللجنة الطبية باتحاد الكرة، وأن يتم دراسة الأمر جيدا".

وأضاف: "جوزيه جوميز مدرب الزمالك يتعامل بحسم شديد مع مجلس الإدارة، ورفض وجود أي تعديلات على الجهاز المعاون، وتمسك بـ أحمد مجدي، وكذلك الأمور الفنية رفض التدخل فيها، كما أكد المدرب أن هناك 6 لاعبين لا يصلحون للتواجد في الفريق من بين الصفقات الجديدة".

وأكمل: "جوزيه جوميز طلب التعاقد مع 5 صفقات قوية في الصيف المقبلة، منها حارس مرمى ومهاجم وظهير ايسر ولاعب ارتكاز".

وزاد: "أسامة فيصل طرحت فكرة عودته مجددا لنادي الزمالك، لكن الأهلي قريب من حسم صفقة اللاعب، وتم طرح وجود لجنة متخصصة في ملف انتقاء واختيار لاعبين جدد للزمالك".

وأضاف: "محمد عواد ومحمد صبحي يحصلان على مبالغ كبيرة، والنادي طلب منهم تخفيض قيمة عقودهم للتجديد، ولذلك محمد بسام تم طرح اسمه للانتقال إلى الزمالك".

وأكد أن ترك لاعبي الأهلي الدوليين وعدم خوضهم المباراة الثانية أمر إيجابي لأن الفريق الأحمر يمثل مصر أيضا في دوري أبطال افريقيا، وهناك وفرة عددية في اللاعبين، مع امكانية استدعاء آخرين.