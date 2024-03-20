بعد تنول العصيدة.. 14 قتيلاً إثر تسمم غدائي محتمل في الكونغو

لقي 14 مصرعهما من أسرة واحدة، بينهم 12 طفلًا، في قرية بجنوب كيفو شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، عقب تناول وجبة “العصيدة”.

وبعد تناول "العصيدة"، شعر الضحايا "بمشاكل في المعدة، وأصيب بعضهم بالإسهال وأعقب ذلك الوفاة"، حسبما أعلن راها لوكاس، رئيس المجتمع المدني للمجموعة (الكيان الإداري) في لوغيندو، حيث تعيش بونومبو، قرية هذه العائلة، يقع، نقلا عن وسائل الإعلام.



وأضاف رئيس المجموعة، جيلبرت باهاتي مبوغا، أن القتلى الـ14 هم “أمان و12 تلميذا”، وبحسب المصدر نفسه، تم إدخال أربعة أفراد آخرين من العائلة تناولوا نفس العصيدة إلى منشأة طبية.



وأشار إلى أنه لم يتم التأكد من أصل الوفيات، فيما طرح "الفرضية الأولى" استهلاك هذه العصيدة "المسمومة".