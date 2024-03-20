حسن مصطفى: لا توجد مشكلة شخصية بين حسام حسن وفتوح

توقع حسن مصطفى نجم الكرة المصرية السابق، طريقة لعب منتخب مصر أمام نيوزلندا في الظهور الأول لحسام حسن كمدير فني للفراعنة.

وقال حسن مصطفى في تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن دائما لديه تكتيك معين في قيام طرفي الملعب بالدفاع والهجوم بنفس التوازن، وضم بعض اللاعبين مثل كوكا كان قرارًا مفاجئًا خصوصًا أنه لم يشارك مؤخرا بسبب الإصابة، لكن من الوارد وجود قناعة فنية، والجهاز الفني الحالي مقتنع للغاية بقدرات محمد الشامي".

وأكد: "لا يوجد مشكلة شخصية بين حسام حسن مطلقا مع أحمد فتوح، والموضوع أنه كان يريد اللعب ظهير أيسر بينما تم الدفع به في مركز المساك، وظهر بشكل طيب مع سموحة خلال تواجد التوأم هناك، وحسام حسن ساهم في تطوير مستواه مع سموحة وكان سببا في عودته لنادي الزمالك، بعدما استمع جيدا لنصائح الجهاز الفني، والعلاقة بين حسام وفتوح جيدة وغيابه عن المعسكر وجهة نظر فنية، وكنت أرى ضرورة ضم فتوح خصوصا أن حمدي سيغيب عن لقاء بوركينا فاسو".

وأتم: "سوف نرى قدرة منتخب مصر أمام نيوزيلندا والمباراة الثانية في البطولة الودية، لكن سنرى روح وتكتيك جديد مع الجهاز الفني، وقد نشاهد الضغط العالي على فترات طويلة من المباراة".