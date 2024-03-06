حسن مصطفى: أتوقع وصول مباراة نهائي الكأس لركلات الترجيح

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مواجهة القمة دائمًا تكون صعبة على الفريقين، خصوصا على الزمالك الذي تعاقد مع مدرب جديد ولاعبين في شهر يناير الماضي، وسوف يسعى بكل قوة من أجل التتويج باللقب، وسيكون لدى اللاعبين حوافز كبيرة لإثبات ذاتهم أمام جماهير القلعة البيضاء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي يدخل أي بطولة وهدفه الرئيسي التتويج بها، ودوافع اللاعبين دائمًا كبيرة من أجل الفوز بالكأس، ولكن هناك لاعبين تتأثر بالضغوط في المباريات الجماهيرية، وهو الأمر الذي قد يؤثر على لاعبي الزمالك".

وأضاف: "لاعبي الأهلي لديهم ثقة كبيرة، والفريق يسير بشكل طيب في المباريات الأخيرة ويحقق مكاسب كبيرة، ولكن لاعبي الزمالك يعانون من الضغوط الكبيرة، لكن تلك المباراة دائمًا تشهد حالة تركيز من اللاعبين، ويكون نجوم الفريقين في قمة تركيزهم، بالإضافة لوجود حالة قلق وتوتر أيضا في المعسكرين".

وزاد: "لعبت في الأهلي لفترة طويلة، وكان هناك تفوق من جانب الفريق الأحمر، لكن كان هناك حالة قلق أيضًا كانت في معسكر الفريق، وكرة القدم تحتمل جميع النتائج، واللاعب الذي يحصل على الثقة في بداية المباراة سيقدم مستوى جيد، كما أن الجماهير يكون له دور كبير في دعم ومؤازرة اللاعبين، وأي لاعب يظهر بشكل جيد ينال ثقة كبيرة من المدرجات".

وأكمل:"عبدالله السعيد بالتأكيد سيختلف أدائه عن بيراميدز بسبب معدل الجري المختلف في الزمالك، وأشعر بأن اللاعب يريد إثبات ذاته خصوصا بعد انتقاله للزمالك رغم أنه لاعب كبير، ولكنه يريد أن يكون أكثر إيجابية ولم يقدم الانتاج المنتظر مع الفريق الأبيض، لأنه يجري كثيرًا ونسبة تمركزه في الملعب قليلة، وهو يفعل ذلك من تلقاء نفسه لأنه يريد أن يكون إيجابيًا في الملعب".

وأوضح: "جوزيه جوميز لو أراد أن يجعل عبدالله أكثر إيجابية، عليه اللعب بثنائي ارتكاز وهم دونجا ومحمد شحاتة وأمامهم عبدالله السعيد في مركز الوسط المهاجم، ووقتها قد يظهر بمستوى طيب خلال اللقاء، ومحمد شحاتة لاعب جيد ولديه ميول هجومية أيضا".

وتابع: "ناصر منسي أيضا من المهاجمين الجيدين، والزمالك يحتاج أيضا للتعاقد مع مهاجم جديد، وعلى الناحية الثانية لو بدأ موديست في تشكيل الأهلي سيلعب الفريق منقوصا، وسيرتاح دفاع الزمالك".

وأشار إلى أن كولر سيلجأ للضغط العالي في بداية اللقاء على الزمالك من أجل حسم اللقاء مبكرا، وحال عدم نجاح طريقته سيعود لاعبي الأهلي إلى وسط ملعبهم، مشيرا إلى أن جوميز لن يلجأ للضغط على الأهلي خوفا من فتح خطوطه في الخلف، والمدربين لديهم رغبة في تحقيق اللقب بكل تأكيد.

وأتم: "من الوارد وصول المباراة إلى ركلات الجزاء والتي ستشهد حماس وقوة بين الفريقين، ومحمد عواد الأقرب لحماية عرين الزمالك، ومحمد صبحي يلعب بقدمه جيدًا ويمتاز بالهدوء في المباريات، لكن هناك أمور تساهم في تغيير وجهات النظر، ولكن وجهة نظري أن عواد الأفضل لبدء اللقاء".