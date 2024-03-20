الزمالك ينهى أزمة مستحقات وكيل مدرب اليد الإسباني

بعد تخفيض المبلغ إلى ٦ آلاف دولار

نجح مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، في التوصل لاتفاق مع وكيل اللاعبين التونسي هشام بن صالح، بشأن تسوية مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء والمقدرة بـ15 ألف دولار، في صفقة التعاقد مع الإسباني ماتيو خيسوس جارالدا مدرب اليد السابق .

وتوصل مجلس إدارة الزمالك، لاتفاق مع التونسي هشام بن صالح، يفيد بتخفيض المبلغ إلى 6 آلاف دولار، تم تحويلها إلى حسابه الخاص، والتوقيع على التسوية، ليتم غلق هذا الملف الذي استمر لمدة عامين.

وتولى الكابتن هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك، المفاوضات مع وكيل اللاعبين التونسي هشام بن صالح، بالتنسيق مع كابتن خالد فتحي رئيس جهاز كرة اليد السابق ليتم حل الأزمة بشكل نهائي .