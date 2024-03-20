وفد ليبي يبحث مع مالي التعاون في الملف الأمني

أفادت المواقع المالية، أن وفد ليبي وصل البلاد برئاسة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية محمد عيسى، التعاون مع مالي في العديد من الملفات خصوصا الملف الأمني، ومكافحة الإرهاب.



جاء ذلك على هامش المشاركة الليبية في اجتماع تحالف الدول الأفريقية، حيث التقى محمد عيسى رئيس جمهورية مالي، أسيمي غويتا، بحضور رئيس الحكومة المالية شاغال كوكيا مايغا، وتباحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، بحسب بيان للخارجية الليبية.



كما اجتمع وكيل وزارة الخارجية بوزير خارجية مالي عبد الله ديوب، الذي أكد أهمية تعزيز الروابط السياسية بين البلدين.



من جهته، أشار وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية إلى دور جمهورية مالي في الساحة الأفريقية، ولا سيما منطقة الساحل، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون على كل الأصعدة، خاصة الملف الأمني، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب.



وأعرب عيسى، بحسب البيان، عن «شكره على تعاون مالي مع ليبيا في القضايا الإقليمية، ومن بينها التعاون الكبير في مقر تجمع الساحل والصحراء».

