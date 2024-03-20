ضياء رشوان: مصر غيرت وجهة نظر قادة دول عدة تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إننا حاليا نعيش حرب الاستقلال للشعب الفلسطيني، مشيرًا أن إصرار الدولة المصرية على إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال أمر ساهم بخروج أصوات كثيرة في الإتحاد الاوروبي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

مصر ساهمت في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل

وأضاف ضياء رشوان خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار" والمُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر ساهمت في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، بل وغيرت وجهة نظر الكثير من قادة الدول تجاه القضية الفلسطينية.

وأشار ضياء رشوان إلى أن العدوان على غزة كان غير مسبوق، وصمود الشعب الفلسطيني يحترم، مضيفًا أن تحركات الدولة المصرية ساهم في إظهار القضية الفلسطينية مرة أخري على أجندة المجتمع الدولي.

وتابع: "النموذج المصري الذي قدمته بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية، تحول بشكل كبير لواقع يطالب به المجتمع الدولي، ولابد من توحيد الصف الفلسطينيى من أجل الحصول على الاستقلال.