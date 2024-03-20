بابا جه الحلقة 9|أكرم حسني يفصح عن عقدته مع والده لأحمد أمين

كشفت الحلقة التاسعة من مسلسل بابا جه، العقدة الأبوية التي يعاني من هشام (أكرم حسني) والتي جعلت منه هذا الشخص، ففي مشهد درامي قوي صرّح هشام لخالد (أحمد أمين) بالطريقة التي كان يعامله بها والده، وأنه اعتبر الضحك من قلة الأدب، والأصدقاء مفسدون.

وقد ساهمت حكاية هشام في تقدير خالد لذكرياته مع والده، بعدما كان يشعر بالحزن لأنه توفى ولم يفعل معه الكثير من الأشياء.

وفي الوقت نفسه تمكّن هشام من الهرب من الكمين محاولات زوجته ولاء (نسرين أمين) الإيقاع به ومعرفة تفاصيل علاقته بنهى (فريال يوسف) ولكن بعد أن ظلت في منزل نهى لساعات لم يأتِ هشام، لتتغير تعاملاتها معه في المنزل، وتفكر مع شقيقها أشرف (ياسر الطوبجي) في طريقة لإيقاعه.

قصة مسلسل بابا جه

ويشار إلى أن مسلسل بابا جه، ينتمي لنوعية الاعمال المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي، حول هشام رجل في الأربعينات من عمره، يعمل مديراً تنفيذياً في أحد الفنادق العالمية، تنقلب حياته رأساً على عقب بعد الاستغناء عنه بسبب ضربة كوفيد حتى يصبح مقيماً في المنزل بشكل دائم، فيبدأ في البحث عن حلول لهذه المشكلة فماذا سوف يفعل؟.

مواعيد عرض مسلسل بابا جه

ويعرض مسلسل بابا جه، حصريًا على قناة DMC الساعة 7.45 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، فيما يعرض على منصة watch it بالتزامن مع العرض على dmc الساعة 7.45 مساء.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن مسلسل بابا جه، بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوى، محمد أوتاكا، الطفلة لافينا نادر، الطفلة حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوى، كريم فهمى، أحمد أمين، محمد الكيلانى، وغيرهم من الفنانين، تأليف وائل حمدى ومحمد إسماعيل، وإخراج خالد مرعي.