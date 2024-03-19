برنامج الدردشة الصحي الخاص بـ Fitbit يصل قريباً

مثل معظم أركان عالم التكنولوجيا الأخرى، ترى جوجل أن الذكاء الاصطناعي يدعم الابتكارات القادمة في مجال التكنولوجيا الصحية. توسع حدث The Check Up السنوي للشركة في خططها لإضافة chatbot صحي شخصي إلى تطبيق Fitbit، وتوسيع Google Lens لتحسين عمليات البحث عن حالة الجلد واستخدام نسخة من Gemini chatbot في المجال الطبي.

كان أحد إعلانات Google الأكثر إثارة للاهتمام يوم الثلاثاء هو المزيد من التفاصيل حول ميزة الذكاء الاصطناعي التجريبية لمستخدمي Fitbit، والتي تم التشويق لها لفترة وجيزة في العام الماضي. ستسمح Fitbit Labs للمالكين برسم الارتباطات و"ربط النقاط" من البيانات الصحية التي يتم تتبعها باستخدام أجهزتهم القابلة للارتداء. سيتيح لك برنامج الدردشة الآلي الموجود في تطبيق الهاتف المحمول طرح الأسئلة باللغة الطبيعية وإنشاء مخططات مخصصة للتعرف على صحتك.

لم تتعمق الشركة بعد في ما يتعلق ببرنامج الدردشة الآلي Fitbit، لكن المثال الذي نشرته يوم الثلاثاء يُظهر مستخدمًا يسأل عن الروابط المحتملة بين النشاط والنوم. أجاب مساعد Fitbit أن أيام المستخدم ذات درجات النشاط الأعلى ترتبط بنوم أفضل (مع الحذر من عدم افتراض أن هذا هو السبب الوحيد).

ستصل أداة الذكاء الاصطناعي التوليدية من Fitbit في وقت لاحق من هذا العام. تقول Google إنها ستكون (على الأقل في البداية) متاحة فقط لمشتركي Fitbit Premium مع أجهزة Android المسجلة في برنامج Fitbit Labs.

ترى الشركة أن Google Lens يملأ بعض فجوات الرعاية الصحية حيث تعجز عمليات البحث النصية. وتقول إن الميزة (التي تم تقديمها العام الماضي) والتي تستخدم Lens لتحديد "المطابقات المشابهة بصريًا من الويب" لحالات الجلد متاحة الآن في أكثر من 150 دولة. يمكن أن ينجح الأمر حتى عندما لا تعرف من أين تبدأ عند وصف اضطراب جلدي.

وفي ضوء مماثل، أضافت Google صورًا ورسومًا بيانية جديدة إلى نتائج الويب الخاصة بها من مصادر موثوقة عبر الإنترنت لمساعدتك على فهم حالات مثل آلام الرقبة. التالي: ترى الشركة أن النتائج المرئية تدعم عمليات البحث عن المزيد من الحالات الصحية، بما في ذلك الصداع النصفي وحصوات الكلى والالتهاب الرئوي. ومن المتوقع أن يتم طرح تحديثات محرك البحث المرئي خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وذكرت الشركة أيضًا أن Fitbit وGoogle Research يتعاونان مع خبراء الصحة والعافية وغيرهم من المتخصصين الطبيين لإنشاء نموذج جديد للذكاء الاصطناعي للصحة والعافية. الهدف طويل المدى هو أن يقوم نموذج اللغة الكبير (LLM) المدعوم من Gemini بتشغيل ميزات الذكاء الاصطناعي المستقبلية عبر عروض Google الصحية المتنوعة.