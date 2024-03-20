القليوبية تشهد انطلاق الدورة الرمضانية بمراكز الشباب

شهد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزاره الشباب والرياضة بالقليوبية والدكتور محمد عبد القادر، وكيل الوزارة- رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزاره الشباب والرياضة، مساء اليوم الثلاثاء 19 مارس الجاري، انطلاق وافتتاح أولى فعاليات الدورة الرمضانية في خماسي كره القدم لمراكز الشباب على مستوى قطاع القاهرة الكبرى والتى أقيمت بملاعب مركز شباب سنديون ،والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من خلال الادارة المركزيه لمراكز الشباب والهيئات- الاداره العامه لانشطة وفعاليات مراكز الشباب خلال الفترة من 19 - 27 مارس الجاري.

جاء ذلك بحضور ،الدكتور وسام فاروق، مدير عام الادارة العامة لمراكز الشباب ، شيماء سامي مدير عام الاداره العامة لانشطة وفعاليات مراكز الشباب، حسين فرج ،خالد الحديدي، دكتور عاطف صلاح واحمد مختار، اخصائي الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات بوزاره الشباب والرياضة دكتور وليد فرماوي ،وكيل المديريه للشباب ، دكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، عامر حمدي مدير اداره الشباب بالمديريه ، محمود شعبان معاون المدير العام لشئون الرياضة.

يشارك في فعاليات الدورة الرمضانية محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية باجمالي عدد فرق 48 فريق بواقع 16 فريق من كل محافظة ،وتقام الادوار التمهيدية داخل كل محافظة عن طريق تقسيم الفرق الى مجموعات واللعب بنظام دوري من دور واحد، ثم صعود المركز الاول والثاني من كل مجموعه للعب بنظام خروج المغلوب وصولا للمباراه النهائية، ويتم تصعيد المركز الاول والثاني من كل محافظة للمشاركه في التصفيات النهائيه على مستوى قطاع القاهره الكبرى، وتقدم وزارة الشباب والرياضة حوائز مالية قيمة للفائزين بالمراكز الأولى على مستوى قطاع القاهرة الكبرى.

جدير بالذكر بأن مراكز الشباب بجميع محافظات الجمهورية تشهد برامج وأنشطة مكثفة ومتنوعة بكافة المجالات الرياضية والثقافية والفنية خلال شهر رمضان الكريم ، وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، بتكثيف البرامج والأنشطة والخدمات المقدمه للنشئ والشباب، تحقيقا لاهداف واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة.