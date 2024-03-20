رئيس جهاز مدينة العبور يتفقد أعمال تطوير طرق المنطقة الصناعية الأولى

تفقد المهندس احمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، يرافقه المهندس السيد امين، نائب رئيس الجهاز، ومسئولي الادارت المعنية بالتطوير بالجهاز، استكمال أعمال الطبقة الاسفلتية لكامل العرض بشارع الـ ٢٠٠ بالمنطقة الصناعية الاولي، للعمل على تحسين حركة السيولة المرورية للمعدات وسيارات نقل البضائع الخاصة بالمصانع بالمنطقة الصناعية الاولي.



كما تفقد الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع، وتوريد وتركيب الانترلوك بشارع الـ ٣٠٠.

ووجه المهندس احمد رشاد، بسرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال اعادة الشي لاصلة للتوسعات المستجدة بالمنطقة، لتنظيم حركة مرور المركبات، ورفع كفاءة الأرصفة ، والانتهاء من أعمال الطرق من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز المعنية والشركات المنفذة، مع مراعاة اصول الصناعة بالشكل الذى يليق بجهود التطوير الجارية بالمنطقة .