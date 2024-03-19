الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة بدءًا من الغد

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية خلال الأيام الحالية، موضحة أنَّ أمس شهد ذروة التقلبات الجوية مع انخفاض قيم درجات الحرارة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة في أغلب محافظات الجمهورية، أما اليوم فهناك تحسن كبير في درجات الحرارة.

ونوهت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، إلى استمرار حالة التقلبات الجوية مع فرص سقوط الأمطار حتى اليوم الثلاثاء ولكن بكميات.

سقوط الأمطار

وأضافت: «اليوم سيكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة على بعض الأماكن من السواحل الشمالية الشرقية والتي يمكن لأن تكون رعدية أحيانًا، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية ومناطق من محافظات شمال الوجه البحري، مع وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار في المحافظات الداخلية جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء، علمًا بأنّ مجملها لن يؤثر على أعمال الأنشطة اليومية».

وتابعت أنَّ اليوم يبدأ المنخفض الجوي المسبب لسقوط الأمطار في التحرك باتجاه المنطقة الشرقية، لذلك نلاحظ زيادة في فترات سطوع الشمس، ولكن مع استمرار انخفاض قيم درجات الحرارة، لافتة إلى أنَّ العظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية.

نشاط الرياح

كما توقعت استمرار في نشاط الرياح على معظم محافظات الجمهورية تتراوح سرعاتها ما بين 30 إلى 40 كيلومترًا على الساعة، منوهة إلى وجود ارتفاع مؤقت في قيم درجات الحرارة بدءا من الغد.