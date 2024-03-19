الأرصاد تكشف حالة الطقس من اليوم حتى ٢٤ مارس ٢٠٢٤

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الثلاثاء 19 مارس 2024 إلى الأحد 24 مارس 2024، حيث شهدت البلاد تقلبات جوية شديدة خلال الساعات القليلة الماضية.

طقس اليوم الثلاثاء

يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبري مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وتتساقط امطار متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية قد تكون رعدية أحياناً على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد علي فترات متقطعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

طقس الأربعاء

يشهد ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وتنتشر شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

طقس الخميس

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة بنسبة حدوث (30%تقريبا).

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة .

طقس الجمعة والسبت

يشهد الطقس شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس الأحد

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.