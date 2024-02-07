حلمي عبدالباقي يطرح أحدث أغانيه "عيش وملح" على منصات السوشيال واليوتيوب

طرح النجم حلمي عبد الباقي، أحدث أغانيه التى تحمل اسم "عيش وملح" على منصات السوشيال ميديا واليوتيوب.

والأغنية من كلمات أحمد جابر وألحان محمد شحاتة، وتوزيع محمود صبرى، وظهر بها بشكل جديد ومختلف عن أغانيه السابقة.

كما يستعد النجم حلمي عبد الباقي لإحياء حفلاً غنائيًا يوم الخميس المقبل على مسرح معهد الموسيقى العربية.

حيث يشارك حلمي عبد الباقي كضيف شرف ضمن مجموعة من الأصوات الرائعة تحت قياده المايسترو إيمان جنيدى.

حيث نشر حلمى عبد الباقى بوستر الحفل على فيس بوك وعلق قائلاً: يشرفني وجودي علي مسرح معهد الموسيقي العربية في وسط كوكبة من الأصوات الرائعة تحت قيادة المايسترو إيمان جنيدى منتظركم حبايبي يوم الخميس القادم.

وكان حرص الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول النقابة وعضو مجلس إدارة الموسيقيين على التعليق بشان أزمة الفنان حلمي بكر قائلاً: لم تقصر النقابة في حقه على الإطلاق، ومش لازم نقول عملنا وعملنا".

وأضاف الفنان حلمي عبد الباقي قائلًا: مصطفى كامل أعطي حلمي بكر نقيب شرفي للنقابة، ولم يجلس على كرسي النقابة إلا عندما جلس حلمي على كرسيه أولاً.

وكان عقد مساء اليوم اجتماع مجلس نقابة المهن الموسيقية بحضور أعضاء مجلس الاداره وعدد من أعضاء الجمعية العمومية، للمطالبة برجوع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل بالتراجع عن قرار الاستقالة الذي اتخذه مؤخرًا.

وقال الفنان حلمي عبد الباقي خلال الاجتماع: أوجه الشكر لجميع أعضاء الجمعية العمومية الذي جاءوا من معطم محافظات مصر للمطالبة برجوع مصطفى كامل إلى منصبه، وكلنا كأعضاء مجلس نرفض استقالته، حيث هناك عدد من أعداء النجاح يحاربونه، لأنه حقق إنجازات كبيرة في فترة قصيرة لم يحققها غيره، وهو النقيب الوحيد الذي حصل على المنصب بالتزكية.

وأضاف: مصطفى كامل فوضني بديلاً منه كنقيب مهن موسيقية ولكن أرفض ذلك وإن شاء الله يرجع لمنصبه من جديد ويستمر في تحقيق الإنجازات، وكلنا معاه وفي ضهره.

وأشار إلى أننا كلنا كأعضاء مجلس إدارة المهن الموسيقية سوف نتوجه إلى منزل نقيب الموسيقيين مصطفى كامل ونتناقش معه وماذا يريد تنفيذه، وكلنا إيد واحدة في النهاية وقال حلمي: كل مصر تعرف إنجازات مصطفى كامل وكانت صدمة بالنسبة لنا التلويح باستقالة مصطفى كامل.

وكان تألق النجم حلمى عبد الباقى فى حفلا غنائيا بساقية الصاوى، وقدم خلال الحفل باقة لامعة من أشهر اغانيه القديمة والحديثة.

حلمي عبد الباقي

وأبدع حلمي عبد الباقي فى أغاني: ذكريات وعشان خاطرى وبهية، ورفعت الأغاني شعار كامل العدد .

وكان كشف الفنان حلمي عبد الباقي عن دعمه لنقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، بعد نشره بيانا ألمح فيه إلى استقالته من منصب نقيب الموسيقيين.

وعلق حلمي عبد الباقي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم تحية تقدير وحب وعرفان إلى صديق عمري وأخويا الفنان الكبير مصطفى كامل النقيب العام للمهن الموسيقية، أعلن رفضي التام للبيان الذي قام صديقي العزيز بنشره على صفحته وهو إسناده مهمة النقابة لي وأنا بقوله لن ولم أستطع أن أقبل بتلك المهمة الثقيلة لأنك حققت ما لم يستطع أي إنسان على مدار سنوات وسنوات، وكذلك لن يستطيع أي إنسان، بمن فيهم أنا شخصيا، أن يكمل مشوارك الذي بدأته أنت بجهدك وعرقك وتفانيك في خدمة كل فرد في الجمعية العمومية الذي يحتاج إلى صفحات كي نحصر تلك الإنجازات.

وأضاف: أرفض هذا البيان شكلا وموضوعا، ومكانك في انتظارك كي تسعدنا بوجودك.

وكان أعلن مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحته بموقع "فيس بوك" قائلا: توكلت على الله أفوض أمرى إلى الله وشكراً لحضراتكم جميعاً على هذه الفتره التي قضيتها معكم ويكفيني احترام المحترمين ودعوات الصادقين والمخلصين وأفوض مهام منصبي للسيد الأستاذ حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة.

وكان أكد المطرب حلمي عبدالباقي، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، أن الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين تفوق على هاني شاكر في إدارة النقابة.

أضاف خلال لقائه ببرنامج "خطوة عزيزة" المذاع على قناة "تن": “هاني شاكر قيمة فنية وأخلاقية كبيرة جدًّا، وشخص جميل ومحترم ومطرب خارج التقييم، إنما كإدارة أقل كثيرًا من مصطفى كامل”.



تابع: "مصطفى كامل بيعمل أي شيء طالما في صالح الجمعية العمومية دون التفكير في النتيجة، ويتميز بقوة الشخصية والجرأة في اتخاذ القرارات وهو الرجل الفولاذي الذي لا يهدأ ولا ينام وعلى طول متوتر ومحب للعمل وقام بزيادة المعاشات والعلاج الخاص بالأعضاء".



فاجأ الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، أعضاء الجمعية العمومية بتغيير قرار المستحقين لحلوى المولد النبوي.

قال مصطفى كامل عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تم تعديل القرار حلويات المولد النبوي لكل الزملاء بالمعاش لأنهم الأولى بكل الامتيازات وبإذن الله التسليم لأعضاء الجمعية العمومية من واقع الكشوف الانتخابية بالقاهرة والمحافظات لمن اهتم وشارك بالانتخابات من يوم ٢٣ و٢٤ و٢٥".

أعلن مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤخرًا عن تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه، لشراء حلاوة المولد، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة.

كتب مصطفى كامل، منشورًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قائلًا فيه: “صباح الخير على كل الزملاء الموسيقيين، الحمد لله وللمرة الأولى أيضًا في نقابة المهن الموسيقية، قررت تخصيص مبلغ نصف مليون جنيه لشراء حلويات المولد النبوي الشريف أعاده الله علينا جميعًا بالخير والبركات”.

تحقيق النقابة إيرادات ضخمة:

أضاف نقيب المهن الموسيقية: “الحمد لله بعد أن حققت النقابة إيرادات وموارد مالية لم يسبق لها مثيل منذ نشأتها وهي حقوقكم لكم ولأسركم الكريمة، رأيت أنه من واجبنا في ظل غلاء الأسعار أن نظل مساندين لكل الزملاء في كل المناسبات قدر المستطاع ( أموال الموسيقيين للموسيقيين)”.

تابع: “تم الاتفاق مع كبرى شركات الحلويات بمصر على شراء حلويات المولد النبوي بأعلى جودة وأفضل الأسعار، والتي تليق للمعايدة على الزملاء احتفالًا بمناسبة المولد النبوي الشريف”.



أكد الفنان مصطفى كامل، أن الأعضاء الذين شاركوا في انتخابات النقابة، هم من لهم الأحقية في الحصول على هدية النقابة بمناسبة المولد النبوي، قائلًا: ملحوظة، الأحقية لعدد 2000 عضو فقط والذين قاموا بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ومسددي الاشتراكات 2023، إضافة إلى 500 عضو من أصحاب المعاشات الأقل من مبلغ 1000 جنيه فقط على مستوى الجمهورية.

اختتم مصطفى كامل، قائلًا: أموالكم وأحوالكم أمانة في رقبتي رغم أنف الحاقدين والفاسدين.. سنظل معكم بأمر الله في السراء والضراء حتى أرحل عن هذا الكيان.