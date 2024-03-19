كانسيلو: أتمني الإستمرار مع برشلونة وهذا سبب رحيلي عن مانشستر

كشف النجم البرتغالي جواو كانسيلو، لاعب فريق برشلونة الإسباني، علاقته بـ بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الانجليزي وحقيقة رغبته في البقاء مع برشلونة.

ويلعب كانسيلو ضمن صفوف برشلونة معارًا من نادي مانشستر سيتي الانجليزي، وبات قريبًا من الانضمام بشكل نهائي في نهاية الموسم الجاري.

وقال كانسيلو في تصريحات لصحيفة ميرور: "هناك أشياء لم نتفق عليها، كان هناك أشياء لا أوافق عليها وهو أيضًا لم يكن موافقًا على بعض الأشياء التي قُلتها لا يجب أن نكون متفقين على كل شيء".

وكشفت بعض التقاريرالصحفية عن سبب رحيل كانسيلو من مانشستر سيتي، مشيرة إلى أنه دخل في أزمات مع جوارديولا ونقاشات حادة بسبب اختلافهما على المشاركة وأداء كانسيلو في الملعب.

وأضاف: "لست مستاءً مما حدث، أنا ممتن له والحياة لا تتوقف وأنا سعيد جدًا هنا".

ولعب كانسيلو 32 مباراة بقميص فريق برشلونة منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع مثلها.

وعن مستقبله مع برشلونة، علق: "في الوقت الحالي لم نتحدث عن التجديد ولكنني أتمنى أن أستمر هنا وأفعل كل شيء من أجل ذلك، وكذلك أرغب أيضًا في اللعب لبنفيكا ولكن أريد الاستمرار مع برشلونة لعامين أو 3 أعوام قبل ذلك".

وبدأ كانسيلو مسيرته ضمن صفوف شباب نادي بنفيكا البرتغالي، وانضم لفريق تحت 15 عامًا في صيف 2007 قادمًا من نادي باريرنيسي، وتدرج في المراحل العمرية بالنادي قبل أن يصعد للفريق الأول بالنادي في صيف 2014 وانمض لنادي فالنسيا الإسباني معارًا لمدة موسم واحد وانضم بشكل نهائي في الصيف التالي، ولعب موسمين مع فالنسيا قبل أن ينتقل لنادي إنتر الإيطالي معارًا في صيف 2017 وعاد للنادي في صيف 2018 ثم انضم ليوفنتوس الإيطالي ولعب له موسمًا قبل الانضمام لمانشستر سيتي في صيف 2019.

ورحل كانسيلو عن مانشستر سيتي في شتاء 2023 معارًا لبايرن ميونخ وعاد للنادي في نهاية الموسم ثم انتقل لبرشلونة معارًا مطلع الموسم الجاري.