لقاء الخميسي: مفيش فرق بين الإسلام والمسيحية واليهودية وكلنا جزء من ربنا

حلت الفنانة لقاء الخميسي ، ضيفة في أحد البرامج الرمضانية الشهيرة، والذي تحدثت خلاله عن العديد من الأسرار الفنية والشخصية.

تحدثت الفنانة لقاء الخميسي، عن الجدل الذي أُثير خلال الفترة الماضية حول ديانتها، وذلك بعد حديثها عن كونها مسلمة بالوراثة.

وقالت لقاء الخميسي، خلال استضافتها ببرنامج "أسرار" مع الإعلامية أميرة بدر المذاع على قناة النهار: أنا مسلمة، أبويا مسلم وأنا مسلمة، ومعنى كلمة مسلمة أني أسلمت قلبي لـ الله، كل واحد جواه ربنا، شايف ربنا إزاي ومعتنق ديانة إيه دي تخص كل واحد متخصش حد تاني، وأنا شايفة أن كل الأديان بتعرف ربنا، ووالدتي مسيحية، وأمي عمرها ما دخلتنا في القصة دي.

لقاء الخميسي: أمي مسيحية وكانت بتصوم معانا رمضان

وتابعت لقاء الخميسي: أمي مسيحية وكانت بتصوم معانا رمضان وتصحينا نصلي الفجر، هي بتصلي لـ ربنا بطريقتها وروحت معاها مرات كتير جدًا الكنسية وصليت، وهي نفس الصلاة لكن الطقس مختلف، والمسلم زي المسيحي زي اليهودي، والناس مش شايفة كده وكل واحد عنده أفكاره، أنا قرأت في التاريخ والدين كتير جدًا.

وأضافت: مفيش فروق بين الأديان هو نفس الكلام، إحنا محتاجين نعرف ربنا، إحنا جزء من ربنا، مش بيقولك ونفخنا فيه من روحنا؟ الطبيعي نطلع مسلمين يعني أسلمنا قلبنا بـ الإله، يبقى كلنا زي بعض.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.