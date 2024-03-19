لقاء الخميسي في ضيافة برنامج "أسرار".. الليلة

تحل الفنانة لقاء الخميسي، ضيفة على برنامج "أسرار" الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على شاشة "النهار".

وتتحدث الفنانة لقاء الخميسي، في برنامج "أسرار" عن حياتها الشخصية وسبب قلة أعمالها الفنية السنوات الأخيرة، وأيضًا قصة حبها وزواجها من محمد عبد المنصف، وتصريحاتها المثيرة للجدل على السوشيال ميديا.

برنامج "أسرار" تقدمه الإعلامية أميرة بدر، على شاشة النهار يومياً خلال شهر رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والرياضة والسياسة في مصر.



معلومات عن لقاء الخميسي

كان عام 2007 إعادة اكتشاف لها، خاصة بعد نجاحها في مسلسل قضية رأي عام بشهادة الجمهور الذي اختارها في استفتاء الإذاعة المصرية كأفضل وجه على الشاشة.

كما قدمت دورا ناجحا في مسلسل راجل وست ستات بأجزائه العشرة، وأيضا مسلسل ناصر الذي عرض في رمضان عام 2008، والتي جسدت فيه شخصية تحية كاظم زوجة جمال عبد الناصر.

وعام 2012 حققت نجاح كبير في مسلسل الزوجة الرابعة، بدمها الخفيف والمرِح.

متزوجة من حارس المرمى محمد عبد المنصف، ولديهما من الأبناء أدهم وآسر.

آخر أعمال لقاء الخميسي



وكان آخر أعمالها مسلسل "اجازة مفتوحة" مع النجم شريف منير، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه.

وتدور أحداثه في إطار درامي كوميدي، يفقد رب أسرة وظيفته وتحاصره الأزمات المادية ويجد العديد من الصعوبات في التعامل مع أبنائه وهم في سن المراهقة.

مسلسل "أجازة مفتوحة"، بطولة شريف منير، لقاء الخميسي، سميحة أيوب، سامي مغاوري، مراد مكرم، دنيا ماهر، ملك قورة، ألفت عمر، كريم أبوزيد، هشام إسماعيل، سيناريو وحوار محمد محمود أبوزيد، إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.