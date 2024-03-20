ندوة حول "العنف والتنمر والابتزاز" لطلاب جامعة سيناء

قال الشيخ مصباح احمد العريف مدير عام منطقة الوعظ بشمال سيناء، أن الإسلام جاء لإتمام مكارم الأخلاق، وأنه حرم العنف والتنمر والابتزاز والتجسس علي خصوصيات الناس والاستهزاء بالآخرين.

وأضاف العريف، خلال ندوة لطلبة جامعة سيناء حول العنف والتنمر والابتزاز ، أن للتنمر والابتزاز مخاطر كبيرة علي الفرد والمجتمع، وأن هناك نوع جديد من التنمر والابتزاز وهو الإلكتروني، مشيرا الي أن آيات القران الكريم تحرم التنمر والسخرية من الآخرين.

ووجه العريف بالحفاظ علي تعاليم الدين الإسلامي السمحة والحفاظ علي المبادئ والأخلاق، مشددًا علي أهمية تواصل الأجيال والتواصل بين الشباب وأسرهم، واستشارة الوالدين في كل كبيرة وصغيرة لما لديهم من خبرة ورؤية وتبصره.

وخلال الندوة قامت هاجر صالح رئيس الوحدة العامة لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالمحافظة بتنفيذ ورش عمل عن الابتزاز والتنمر مع طلاب الجامعة لتوضيح خطورة هذا الأمر.

وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الطلاب الدينية والدنيوية.