الأربعاء 20 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حلا شيحة تكشف تفاصيل أزمتها مع تامر حسني (فيديو)

الفنانة حلا شيحة
الفنانة حلا شيحة

علقت الفنانة حلا شيحة، على أزمتها مع المطرب تامر حسني، بسبب عدم رغبتها في عرض فيلم بينهما بسبب ارتدائها الحجاب.

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عمرك ما هترضي كل الأطراف 

وأضافت حلا شيحة، في حوار مع الإعلامية منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج “ع المسرح”،  المذاع على فضائية الحياة،  مساء اليوم الثلاثاء،"عمرك ما هترضي كل الأطراف مهما تعملي ومحدش هيرضى".

وتابعت وقت هذا العمل الفني مع تامر حسني، كان هناك موقف معين ورغبة عندي عن الأغنية ومتمش الاستجابة للرغبة دي ، وفي النهاية مكنش عندي مشكلة ولكن اللي حصل حصل"


وتابعت حلا شيحة:"قابلت ستات كتيرة يقولوا لي عشنا نفس تجربتك وكنا ترتدي الحجاب وقلعنها، ومشكلة واجهت الكثير من الفتيات".
 

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