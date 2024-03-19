صراع عنيف بين ليفربول و مانشستر سيتي لضم نجم فولهام

ابدى نادي ليفربول الأنجليزي اهتمامه بضم الظهيرالإيسر لنادي فولهام الأنجليزي انتوني روبنسون لضمه خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة .

وقدم أنتوني روبنسون مستويات جيدة مع نادي فولهام في الموسم الحالي مما شد انظار نادي ليفربول اليه حيث يسعى الفريق لضم ظهير ايسر في ظل علامات الأستفهام الحالية على مستوى الظهيرين الأسكتلندي اندي روبرتسون و اليوناني كوستاس تسيميكاس وستكون فترة الأنتقالات الصيفية فرصة لضمه .

وقالت صحيفة ذي تايمز الأنجليزية ان نادي ليفربول بالفعل بدأ في التواصل مع وكلاء الاعب لتأمين الحصول على توقيعه في ظل انباء عن اهتمام نادي مانشيستر سيتي بالاعب وايضا اعلان نادي فولهام عن قيمة الاعب ب 35 مليون جنية استرليني وهي القيمة التي لن تقف عائق امام الناديين لضم الاعب لتبقى المهمة الصعبة هي اقناع انتوني روبرتسون بالانتقال الى احدهما ورفض عرض الفريق الأخر .

يذكر ان يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول أشاد بالاعب اكثر من مرة ووصفه بالاعب المقاتل الصلب وايضا اشاد بقيامه بواجباته الهجومية على اكمل وجه .

في المقابل فأن بيب جوارديولا يرغم في تدعيم دفاعات السيتي ومنح فريقه المزيد من الاختيارات في الجانب الدفاعي الذي ظهر متوسطا هذا الموسم .