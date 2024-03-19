جرّدها من ملابسها وألقى الجثة في الحمام.. حبس قاتل جدته في سوهاج

أمرت نيابة مركز طهطا، بحبس طالب 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل جدته وإلقاء جثتها في حمام الشقة.

واعترف المتهم بأنه دخل إلى منزل المجني عليها ليلا، ثم تعدى عليها وكتم أنفاسها حتى فارقت الحياة، واستولى على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليها أثر خلافات على الميراث بين والده وجدته، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

وأدلى المتهم بقتل جدته باعترافات تفصيلية أمام مفتشي قطاع الأمن العام عن طريقة تنفيذ الجريمة عبر التسلل ليلا إلى مسكن المجني عليها.

وأضاف المتهم بأنه استغل إقامة المجني عليها بمفردها واقترب من فراشها وكتم أنفاسها باستخدام وسادة وعندما حاولت المقاومة أجهز عليها حتى فارقت الحياة.



وشرح المتهم طريقه استكماله الجريمة عبر تجرد المجني عليها من ملابسها واصطحابها حتى الحمام الشقة وتركها بداخله ل إبعاد الشبه عنه بالادعاء بأن الوفاة طبيعية.



واستطرد المتهم قائلا: سرقت الفلوس اللي في الشقة وهربت عشي محدش يشك فيا وبعدها سمعت بالعثور جثة جدتي وروح زي باقي الناس”.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها في مركز طهطا.



بالانتقال والفحص، تبين العثور على جثة هامدة داخل حمام المنزل، وبمناظرتها ظاهريا تبين آثار نزيف وسحجات.

وتوصلت تحريات المباحث بأن حفيد المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على المتهم.