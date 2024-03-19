محمد على رزق لـ"الوفد": صيد العقارب عمل قوي وملئ بالمفاجآت|"بكائه أبكي الملايين"ما السر؟

استحوذ الفنان محمد على رزق على إشادات كثيرة بعدما تألق فى تجسيد الشخصية التي يقدمها بمسلسل "صيد العقارب" والذي يعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني الحالي، كما أنه تمكن من جذب أنظار الجمهور إليه وأصبح من أكثر النجوم المفضلين لديهم، وتمييز بمشهد بكائه الذي تصدر منصات التواصل الإجتماعي "بكائه، ابكي الملايين".

محمد على رزق



محمد على رزق يكشف تفاصيل شخصيته فى صيد العقارب

ويكشف محمد على رزق، خلال تصريحات لـ"بوابة الوفد الإلكترونية" تفاصيل الشخصية التي يجسدها، قائلاً: بجسد شخصية مصطفى ضرغام وهو رجل مريض بشلل دماغي لنسبة بسيطة مش قوية، وأثر المرض علي أطرافه وتسبب في ضعف النطق عنده، بالإضافة إلي أنه إنسان ملتزم دينياً وعلاقته بربنا قوية، شايف العالم من وجهة نظرة انه يكون في حاله وقريب من ربنا، كما أن الشخصية كانت مجهدة بالنسبة لي في طريقة الكلام والحركة وغيرها، إلا أنه من خلال التدريب والعمل عليها جاء التوفيق من الله، وسيكون هناك الكثير من الأحداث في الحلقات القادمة".



أضاف محمد على رزق في حديثه عن فكرة مسلسل صيد العقارب، معلقاً: "فكرة المسلسل حلوة جدا ومليئة بالأحداث المثيرة والمشوقة والحلقات المقبلة فيها مفاجآت كتير جدا للجمهور يارب تنال إعجابهم، وترجع الأحداث إلي صراع قوي بين عائلتين، حيث قام شخص من عائلة كبيرة بقتل شخص من عائلة أخري، ووقوع حرب شديدة بين العائلتين من الصعيد، وتتحول الصداقة بين الجميع إلى عداوة قاتلة".

أبطال مسلسل صيد العقارب

يشارك في بطولة مسلسل صيد العقارب نخبة كبيرة من الفنانين من بينهم، غادة عبد الرازق، أحمد ماهر، رياض الخولي، محمد علاء، محمود عبد المغني، سيمون، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، والعمل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

محمد على رزق

محمد على رزق