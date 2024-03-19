محافظ الغربية يشهد احتفال ذكرى العاشر من رمضان بالمسجد الأحمدي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا بحضور العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني ،اللواء محمد العناني رئيس الادارة المركزية ،الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، الشيخ عبد اللطيف طلحة رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ رمضان الشاذلي، ثم كلمة للشيخ خالد خضر وكيل وزارة الاوقاف ، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، حيث ضرب الجندي المصري أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات،واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية للشيخ محمد جاد .

وقدم محافظ الغربية التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولقيادات القوات المسلحة ولشعب الغربية بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

وأكد المحافظ أن الجيش المصرى استطاع الانتصار على العدو الإسرائيلى، واستطاع استعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم، رغم كل المعوقات التى كان يرددها البعض حينها، وكانت تروج لها القوى العظمى، إلا أن الجيش المصرى كعادته استطاع تحطيم المستحيل.