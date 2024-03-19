مائدة جامعة الأزهر الرمضانية تواصل أعمالها لإفطار 2000 طالب يوميًّا

تواصل مائدة الإفطار الرمضانية داخل جامعة الأزهر أعمالها لتقديم نحو 2000 وجبة إفطار لطلاب كليات الجامعة بالقاهرة من غير المقيمين في المدينة الجامعية وسط متابعة دائمة ومستمرة من الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة.

وأوضح المركز الإعلامي بجامعة الأزهر أن الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، قاموا بتفقد أعمال المائدة؛ للوقوف على أعمال التنظيم التي يقوم عليها فريق (طلاب من أجل مصر) المتطوعين على مدار شهر رمضان الكريم.



جدير بالذكر أن رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة قاموا بتفقد أعمال المائدة الرمضانية؛ للاطمئنان على أبنائهم الطلاب، مقدمين التهنئة بشهر القرآن الكريم.

وحث رئيس الجامعة أبنائه الطلاب على الجد والاجتهاد في العبادة وطلب العلم خلال هذا الشهر الفضيل، وأن يغتنموا ليلة القدر التي وصفت العبادة والطاعة خلالها بأنها خير من ألف شهر.

رئيس جامعة الأزهر يتناول الإفطار وسط الطلاب ويوجه الشكر للإمام الأكبر لعنايته بهم

وكان تناول الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، أمس الإثنين طعام الإفطار مع أبنائه الطلاب بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

وخلال تناول طعام الإفطار نقل الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تهنئة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبنائه الطلاب بشهر رمضان المبارك، داعيا المولى -عز وجل- أن يبارك في طلاب جامعة الأزهر جميعًا، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لحرصهما الدائم والمستمر على متابعة أحوال جميع الطلاب والطالبات في مختلف الكليات.

طلاب جامعة الأزهر يوجهون الشكر والتقدير للدكتور سلامة داود

من جانبهم وجه طلاب جامعة الأزهر الشكر والتقدير للدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لحرصه على مشاركتهم الإفطار.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يقيم المائدة الرمضانية لخدمة طلاب الأزهر الوافدين في الجامع الأزهر بإجمالي ما يقارب 5 آلاف وجبة إفطار يوميًّا، بجانب مائدة رمضانية لخدمة طلاب الجامعة من غير المقيمين في المدن الجامعية بإجمالي 2000 وجبة يوميًّا.