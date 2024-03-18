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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

رئيس جامعة الأزهر يتناول الإفطار وسط الطلاب ويوجه الشكر للإمام الأكبر لعنايته بهم

بوابة الوفد الإلكترونية

وسط أبنائه الطلاب في مختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة من غير المقيمين في المدن الجامعية وبإعداد وتنظيم فريق طلاب من أجل مصر، تناول الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، طعام الإفطار مع أبنائه الطلاب بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ومحمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة.

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وخلال تناول طعام الإفطار نقل الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، تهنئة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لأبنائه الطلاب بشهر رمضان المبارك، داعيا المولى -عز وجل- أن يبارك في طلاب جامعة الأزهر جميعًا، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ لحرصهما الدائم والمستمر على متابعة أحوال جميع الطلاب والطالبات في مختلف الكليات.

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من جانبهم وجه طلاب جامعة الأزهر الشكر والتقدير للدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ لحرصه على مشاركتهم الإفطار.

جدير بالذكر أن الأزهر الشريف يقيم المائدة الرمضانية لخدمة طلاب الأزهر الوافدين في الجامع الأزهر بإجمالي ما يقارب 5 آلاف وجبة إفطار يوميًّا، بجانب مائدة رمضانية لخدمة طلاب الجامعة من غير المقيمين في المدن الجامعية بإجمالي 2000 وجبة يوميًّا.

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