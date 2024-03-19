مدافع ليفربول الشاب يضع نفسه بين أفضل مدافعي أوربا رغم أعارته

نجح مدافع ليفربول الشاب سيب فان دنبيرج والمعار لنادي ماينز الالماني في وضع نفسه بين أفضل مدافعي القارة الاوربية والدوريات الخمس الكبرى وفقا لتقارير عدد من مواقع الأحصائيات الأوربية .

وكان سيب فان دينبيرج قد شارك في اربعة مباريات فقط مع الفريق الأول لنادي ليفربول قبل ان يقررالنادي الأنجليزي الكبير اعارته لنادي بريستون نورث أيند في دوري الدرجة الأولى الأنجليزي ثم نادي شالكة الالماني واخيرا نادي ماينز الالماني احد الاندية التي قادها يورجن كلوب المدير الفني الحالي لفريق ليفربول .

ووفقا لموقع comparisonator الأنجليزي وفقا لتقديرات الذكاء الأصطناعي فأن سيب فان دنبيرج دخل ضمن قائمة افضل خمسة لاعبين في اوربا في مركزي قلب الدفاع مع ويليم صليبا مدافع أرسنال ونيكو شتوبيرج مدافع بروسيا دورتموند و الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ و فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول حيث اكدت الأحصائيات ان سيب فان دنبيرج نجح في النجاح بنسبة 59.1 % في الالتحامات وسجل هدفين في 27 مباراة شارك فيها في الموسم الحالي .

المدافع الشاب حاز بالفعل اعجاب مدربه الحالي ومدرب نادي ماينز الالماني بو هيركسين حيث اكد انه يعتبر سيب فان دينبيرج بمثابة القائد داخل الملعب على الرغم من صغر سنه مشيدا بقدرته الكبيرة على التطور .

اعلان مثل هذه النتائج سيمهد الطريق بالفعل لعودة سيب فان دينبيرج لفريق ليفربول في الموسم المقبل في ظل حاجة ليفربول للتعاقد مع مدافعين جدد بعدما تقرر عدم استمرار الكاميروني جويل ماتيب الى جانب الاصابات المتتالية لابراهيما كوناتيه .