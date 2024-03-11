غالانت يوجه رسالة بالعربية للمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك.. فيديو

وجه وزير الحرب الإسرائيلي يواف غالانت رسالة بالعربية للدول العربية والمسلمين على مستوى العالم، في مقطع فيديو له.

وقال غالانت: "مبارك عليكم شهر رمضان الفضيل كل عام وانتم بخير اعادة الله عليكم بالخير والبركة".

فردة الحذاء المهترئة يؤاف غالانت يوجه رسالة تهنئة برمضان باللغة العربية بعدما دمّر غزة وقتل أكثر من 31.000 شخص فيها.



هذه الرسالة قد تلقى مكانها عند بعض المتصهينين العرب. pic.twitter.com/A76dYbOhIv — Yasser (@Yasser_Gaza) March 11, 2024

وعلى جانب آخر اقتحم اليوم 275 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الاثنين باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال في أول أيام شهر رمضان المبارك.

وأعلنت مصادر فلسطينية في المدينة المحتلة أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا بعض الطقوس تلمودية في باحاته، خاصة في المنطقة الشرقية، وسط قيود شديدة فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وتستمر الاعتقالات اليومية في الضفة الغربية، قال نادي الأسير إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، 25 فلسطينيا على الأقل بينهم أسرى سابقون.

وفي سياث متصل، ثال غالات إن تحقيق نصر كامل على «حماس» سيمنع الحروب لفترة طويلة مستقبلاً.

وأضاف غالانت أنه على الرغم من أن الحرب مع «حماس» صراع محلي، لكن تداعيات هذه الحرب ستؤثر على منطقة الشرق الأوسط بكاملها. ونقلت الصحيفة عن غالانت قوله: «النصر الكامل في هذه الحرب سوف يمنع نشوب حروب مستقبلاً لفترة طويلة».

وأشار غالانت إلى أن العملية البرية تحقق عدة أهداف؛ أهمها «تدمير حماس، وتدمير التسلسل القيادي للحركة، سواء أكان ذلك قادتها أم مخابئها أم أنفاقها»، وفق تعبيره.

وشدّد وزير الدفاع الإسرائيلي على أن مواصلة الهجوم على «حماس» تقرِّب إسرائيل من استعادة المحتجَزين، مشيراً إلى أن «حماس لا تفهم سوى القوة. كلما ضربناهم أكثر، زاد احتمال تحرير الرهائن».