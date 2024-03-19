الخضري : من الحق الجماهير الاستفسار عن اختيارات لاعبي المنتخب

قال الناقد الرياضي أحمد الخضري أنه من حق الجماهير الاستفسار عن اختيارات الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني للاعبيه خلال البطوله الودية المقبلة التي تستضيفها مصر تحت مسمى كأس عاصمه مصر ويستهل الفراعنة مواجهتهم بها الجمعة المقبل أمام نيوزيلندا.

وتابع خلال تصريحات إعلامية اليوم الثلاثاء: "من حق الجماهير أن تتحدث عن اختيارات حسام حسن في منتخب مصر، خصوصا لاعبي الزمالك مثل عمر جابر ودونجا وحسام عبدالمجيد وغيرهم".

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب قائمة الفريق استعداداً لمعسكر شهر مارس الذي ينطلق ١٣ مارس الجاري استعدادا للبطولة الودية التي تضم منتخبات كرواتيا وتونس ونيوزيلندا والمقرر إقامتها في القاهرة تحت مسمى كأس العاصمة الإدارية ، واللاعبون ال ٢٥ هم :

محمد عواد ، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفي شوبير، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعه، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام، مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش، مصطفي محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.