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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

رئيس مطاي يتابع  زراعة الأشجار المثمرة والزينة

جولة المتابعة
جولة المتابعة

تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، أعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي زراعة 100 مليون شجرة ، حيث تفقد رئيس المركز زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لتكليفات و توجيهات  اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.

 

وذلك بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعه ١٠٠ مليون شجرة ، وتطوير الميادين ، حيث تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي ، بقياده المهندس حامد فخري رئيس المركز ، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والميادين العامة ، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة ، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

من جانبه ، أوضح المهندس حامد فخري رئيس المركز، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة ، والقرى ، حيث تم استكمال زراعه ٩٥ شتلة زينة ومثمرة ، ( ماهوجني ، تفله ، و مورينجا - توت عماني - جوافه ) ، بالطريق الدائري ، في نطاق حي شمال المدينة ، وبحوار ميدان الشهيد ، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة ، وري النباتات القديمة ، و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

 

كما تم قص وتهذيب الأشجار ، وقص الحشائش ورفعها وتسوية ونظافة الطريق ، بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي ، بحضور فضل الجبالي ، والدكتور هشام محمد حسانين نواب رئيس المركز ، وأكد رئيس المركز ، ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية ، لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

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