رئيس مطاي يتابع  زراعة الأشجار المثمرة والزينة

تابع المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا ، اليوم الثلاثاء ، أعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي زراعة 100 مليون شجرة ، حيث تفقد رئيس المركز زراعة الأشجار المثمرة والزينة ، تنفيذا لتكليفات و توجيهات اللواء الوزير أسامة القاضي محافظ المنيا.

وذلك بالمتابعة للمبادرة الرئاسية لزراعه ١٠٠ مليون شجرة ، وتطوير الميادين ، حيث تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينه مطاي ، بقياده المهندس حامد فخري رئيس المركز ، تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية ، والأحياء الداخلية والميادين العامة ، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة ١٠٠ مليون شجرة ، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه ، أوضح المهندس حامد فخري رئيس المركز، انه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار ، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة ، والقرى ، حيث تم استكمال زراعه ٩٥ شتلة زينة ومثمرة ، ( ماهوجني ، تفله ، و مورينجا - توت عماني - جوافه ) ، بالطريق الدائري ، في نطاق حي شمال المدينة ، وبحوار ميدان الشهيد ، وتم عمل جواري للأشجار المزروعة ، وري النباتات القديمة ، و نظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي.

كما تم قص وتهذيب الأشجار ، وقص الحشائش ورفعها وتسوية ونظافة الطريق ، بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينه مطاي ، بحضور فضل الجبالي ، والدكتور هشام محمد حسانين نواب رئيس المركز ، وأكد رئيس المركز ، ان الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية ، لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة ، في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات ، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.