علاقة الشعور الصداع بتناول الأكل.. طبيب يوضح

الشعور بالصداع بعد تناول الأكل مباشرة، يرجع سببه الى الاصابة ببعض الأمراض وعلى رأسها السكري، والحساسية، لذا يجب استشارة الطبيب على الفور.

ووفقًا لما ذكره موقع "ذا صن"، قد يرتبط الصداع بعد تناول الطعام بمرض السكري واضطرابات أخرى في وظائف البنكرياس، نظرًا لأنه عند وجود هذه المشكلة تضطرب عملية إنتاج الأنسولين في الجسم.

يحدث أثناء تناول الطعام أولا ارتفاع حاد لمستوى السكر في الدم، أي زيادة في نسبة السكر في الدم، وبعدها ينخفض مسببا نقص السكر في الدم، ما يسبب تجويع الدماغ، وبالتالي الشعور بالصداع.

في الوقت نفسه، قد يكون الصداع ناجما عن رد فعل تحسسي لبعض الأطعمة، أو رد فعل الدماغ على زيادة نسبة المواد السامة الموجودة في المضافات الغذائية في الدم.