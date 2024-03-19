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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

أيتن عامر تستقبل رمضان بالحجاب

أيتن عامر
أيتن عامر

خضعت الفنانة أيتن عامر لجلسة تصوير جديدة بلوك مختلف تتناغم مع أجواء شهر رمضان المبارك.

وبدت أيتن عامر بإطلالة محتشمة جذابة، حيث ارتدت عباءة طويلة فضفاضة، بأكمام طويلة، واسعة، صمم من قماش الكريب بلون البيج مزين بالكريستال من الأمام، فيما انتعلت صندلا بكعب عال باللون الذهبي.

واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها بشكل ناعم ووضعت مكياجا صاخبا مرتكزًا على ألوان النود  تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه  لتبدو ملامحها مختلفه عن المعتاد.
أيتن عامر 
اسمها الحقيقي «سمر»، وهي من مواليد الإسكندرية، شقيقتها الممثلة وفاء عامر، وكانت بدايتها في التمثيل عام 2004 في مسلسل ملح الأرض.

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