تعليم الفيوم تنظم ندوة حول" التوعية بخدمات تنظيم الأسرة"

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ندوة التوعية بخدمات تنظيم الأسرة بديوان - مركز مصادر التعلم، بحضور الدكتورة غادة هلال حسين - مدير تنظيم الأسرة بمديرية الصحة ، و هدى عبدالجيد - مسئول اعلام بمديرية الشئون الصحية، والدكتور أحمد سالم مدير إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، وعدد من العاملين بالمديرية ، وإدارة شرق الفيوم التعليمية ، والعلاقات العامة بإدارة شرق الفيوم التعليمية.

يأتي ذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. وفي إطار التعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم - إدارة العلاقات العامة، ومديرية الشئون الصحية بالفيوم (إدارة تنظيم الأسرة).

وقدمت الدكتورة غادة هلال محاضرة عن تنظيم الأسرة ، وخدمات تنظيم الأسرة المصرية، وأهمية تنظيم المواطنين الأسرة المصرية ، والتوعية اللازمة لتنظيم الأسرة، وفي نهاية الندوة قدم مسئولي التربية والتعليم بالفيوم رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بإدارة تنظيم الأسرة.

الرائد العام المثالى “المعلم”

ومن جهه اخرى أعلنت وزارة التربية والتعليم الفائزين فى "المسابقة القومية للرائد المثالي (المعلم)"، والتى نفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث "الابتدائية، الإعدادية، الثانوية " للعام الدراسى 2023 /2024 تحت رعاية وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و أحمد موسي رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

في للمرحلة الإعدادية، فازت ابتسام عزوز حافظ - مدرسة الشهيد يحي زكي الإعدادية المشتركة - إدارة غرب الفيوم التعليمية على المركز الرابع جمهورية، وقد تم اختيار الفائزين بناء على معايير التميز في القيادة والابتكار والتأثير الإيجابي على الطلاب والمدرسة بشكل عام.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة الى إبتسام عويس وذلك لتحقيق مركز متميز على مستوى الجمهورية فى المسابقة ، وكذلك رسالة شكر وتقدير لفريق العمل بمديرية التربية والتعليم ، هشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية ، وعبدالنبي مصطفى كمال موجة عام التربية الإجتماعية بالمديرية، و أميرة محمد حسين مدير الاتحادات الطلابية بالمديرية ، وإدارة مدرسة الشهيد يحي زكي الإعدادية المشتركة ، وذلك للجهد المتميز المبذول في العمل.

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